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Судейство

Сегодня, 16:02

В «Спартаке» объяснили, почему решили обратиться в ЭСК РФС после игры с «Факелом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб решил обратиться в ЭСК РФС после игры с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Важно отметить, что мы не жаловались, а попросили соответствующее ведомство разобрать моменты, которые вызвали вопросы прежде всего у болельщиков. Стандартная процедура. Поэтому обратились», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее сообщалось, что клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отмененный гол нападающего команды Александра Соболева на 40-й минуте и назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте матча.

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ФК Факел (Воронеж)
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