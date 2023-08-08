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РПЛ

Сегодня, 13:25

В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец

Виктория Кравченко
Олег Рябчук.
Фото ФК «Спартак»
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему новичок команды Олег Рябчук был заявлен за московский клуб как португалец.

«Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше», — цитирует Зеленова Sport24.

У игрока двойное гражданство. У защитника более 40 матчей за сборную Молдавии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца. После этого футболист обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро, защитник будет получать 1,2 миллиона по трехлетнему контракту. Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за игрока.

25-летний футболист перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса», подписав контракт до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

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Источник: https://sport24.ru/football/news-566131-v-spartake-obyasnili-pochemu-futbolist-sbornoy-moldavii-ryabchuk-zayavlen-kak-portugalets?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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