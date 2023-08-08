В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему новичок команды Олег Рябчук был заявлен за московский клуб как португалец.

«Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше», — цитирует Зеленова Sport24.

У игрока двойное гражданство. У защитника более 40 матчей за сборную Молдавии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца. После этого футболист обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро, защитник будет получать 1,2 миллиона по трехлетнему контракту. Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» переплатил за игрока.

25-летний футболист перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса», подписав контракт до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.