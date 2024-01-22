В «Спартаке» объяснили поздний выход команды из отпуска

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии «СЭ» объяснил, почему красно-белые вышли из отпуска позже всех остальных клубов РПЛ.

— «Спартак» будет тренироваться в Дубае вплоть до возобновления сезона. Есть составленный тренерским штабом план подготовки, плюс все футболисты до начала сборов работали самостоятельно по разработанным для них индивидуальным программам. Поэтому говорить, что команда много отдыхала, некорректно, — сказал Зеленов.

В понедельник «Спартак» прибыл на зимние сборы в Дубай, которые продлятся до возобновления сезона в РПЛ. Первый после зимней паузы матч красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита», игра намечена на 3 марта.

Со 2 по 14 февраля «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.