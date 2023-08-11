В «Спартаке» объяснили решение оставить Максименко в запасе на матч с «Уралом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил «СЭ», почему вратарь Александр Максименко остался в запасе на матч 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Александр Максименко только недавно поправился после инфекции, пока он в запасе. Селихов продолжает восстанавливаться от травмы. Как вы могли видеть, тренер принял решение поставить в основной состав Илью Свинова», — сказал Зеленов «СЭ».

9 августа сообщалось, что голкипер «Спартака» Максименко заразился вирусной инфекцией.

Встреча команд в 4-м туре РПЛ пройдет сегодня, 11 августа, в Екатеринбурге и начнется в 18.00 мск.