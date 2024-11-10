В «Спартаке» объяснили уход Амарала с поста спортивного директора клуба

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после победы над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ ответил на вопросы об уходе спортивного директора Томаша Амарала из клуба.
— С победой! Очень хорошая игра, — начал Малышев. — Отлично выглядели.
— Чьим решением был уход Амарала?
— Совместное решение клуба и Томаша.
— Какие причины?
— Останется внутри клуба. Решение принято. Томаш сегодня попрощался с командой. Решение принято некоторое время назад. Сегодня решили объявить. Благодарны ему за работу, которую он провел. Говорим не ради вежливости, формальности. Он не только сделал несколько успешных трансферов — Угадьде, Барко, провел также системную работу
Решение принято, время двигаться дальше пришло. Уверен, в другом клубе Амарал поможет ему. Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности. Спортивный директор важный человек в клубе. Хотелось бы строить структуру. Но получилось так, как получилось.
— Нет опасений, что он привез шесть игроков летом, новый спортивный директор начнет чистку?
— Не знаю, что будет. У нас есть стратегия, которой мы придерживаемся. Она основана на наигрывании молодых футболистов, на приглашении зарубежных игроков, чтобы усиливать команду. Новый спортивный директор будет также исходить из этого, — сказал Малышев.
Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике». «Спартак» объявил об уходе специалиста 10 ноября.
После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.