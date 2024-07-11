В «Спартаке» объяснили встречу руководства клуба со священниками

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал встречу руководства красно-белых со священниками перед началом сезона-2024/25 РПЛ.

«Не секрет, что мы дружим с настоятелем храма, который построен около стадиона «Спартака». Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — цитирует Малышева Sport24.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что руководство «Спартака» провело встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На разговор отправились гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов.

На встрече присутствовал Александр Кузнецов — настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине, который находится недалеко от стадиона «Спартака».