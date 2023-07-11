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Сегодня, 15:10

В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Промеса от участия во всех соревнованиях

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес отстранен от участия во всех соревнованиях.

На странице 31-летнего нидерландца на портале Transfermarkt.com обозначено, что форвард «отстранен спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года. В этот день суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата.

— Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали, — заявил Зеленов. — Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону.

Инцидент с Промесом и его двоюродным братом произошел летом 2020 года. Футболист не являлся в Нидерланды на суд в июне 2023 года и не возвращался в родную страну, поэтому он не взят под стражу.

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Квинси Промес. Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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