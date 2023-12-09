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РПЛ

Сегодня, 16:35

В «Спартаке» отметили работу агрономов после игры с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о погоде во время матча с «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Особо отметил бы работу наших агрономов. Поле для такого времени года было просто в идеальном состоянии. Но игра в такую погоду — не лучший вариант. Собрать болельщиков тяжело. Вопрос не в самой системе весна-осень, а в календаре. Нужно минимализировать количество матчей в такое время», — сказал Малышев.

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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