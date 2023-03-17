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Сегодня, 11:45

В «Спартаке» отреагировали на информацию, что у клуба была встреча с руководством судейского корпуса

Отдел футбола «СЭ»
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot; и Виталий Мешков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у тренерского штаба клуба была встреча с руководством судейского корпуса.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — сказал «СЭ» Зеленов.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Зеленов
Павел Каманцев
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