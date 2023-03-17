В «Спартаке» отреагировали на информацию, что у клуба была встреча с руководством судейского корпуса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у тренерского штаба клуба была встреча с руководством судейского корпуса.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — сказал «СЭ» Зеленов.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».