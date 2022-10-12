В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Умяров может пропустить матч с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Наиль Умяров может пропустить матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», — заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок пропустит матч с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, полученного в предыдущей игре против «Крыльев Советов».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.