В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном прилете Промеса на турецкий сбор

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном прилете нападающего Квинси Промеса на сбор в Турции. Он пройдет с 14 по 20 февраля.
«Промес продолжает подготовку индивидуально — в соответствии с графиком, который установлен тренерским штабом. Как только Промес сможет присоединиться к команде, он это сделает. Мы об этом сообщим», — сказал Зеленов «СЭ».
Ранее «РБ Спорт» сообщал о возможном участии 31-летнего нидерландского футболиста в третьем сборе красно-белых. Форвард не полетел на первый тренировочный сбор команды в ОАЭ.
В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.
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Основные источники исследования