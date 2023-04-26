В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Расинга» Рохасу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на появившуюся в СМИ информацию об интересе московского клуба к полузащитнику аргентинского «Расинга» Матиасу Рохасу.

— Появилась информация о заинтересованности клуба в Матиасе Рохасе из «Расинга».

— Не комментирую никакие инсайды и слухи, — ответил Мележиков.

Матиас Рохас выступает за «Расинг» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 7 голов в 13 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего парагвайца в 5 миллионов евро.