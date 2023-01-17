Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

В «Спартаке» отреагировали на многочисленные слухи вокруг Промеса

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» отсутствие нападающего Квинси Промеса на сборах команды в ОАЭ.

— Много слухов и непроверенной информации вокруг Промеса. Поступали ли в «Спартак» какие-либо просьбы или требования по поводу игрока от властей Нидерландов?

— Мы оперируем фактами, а не слухами. По ситуации с Квинси клуб сделал заявление, на эту тему также высказался главный тренер. Промес попросил начать подготовку индивидуально, мы пошли ему навстречу, сейчас футболист работает с молодежным составом, но при этом находится на постоянной связи с тренерским штабом.

13 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство клуба разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID
В «Спартаке» уверены, что клуб успеет выполнить требования МВД для максимальной посещаемости в 2023 году
В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически
Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»
Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Глеб: «Не исключаю, что Дзюба перейдет в медиалигу»