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Сегодня, 17:06

В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что полиция начала проверку после травмы игрока «Краснодара» Кади

Георгий Джикия и Кади Боржес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что полиция Москвы начала проверку по факту травмы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче с красно-белыми (3:4) в 24-м туре РПЛ.

— Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался, — сказал Зеленов.

На 47-й минуте встречи Боржес столкнулся с защитником «Спартака» Георгием Джикией, после чего не смог продолжить игру.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кади Боржес
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