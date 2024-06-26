В «Спартаке» объяснили решение не подписывать контракт с Горшковым

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что переговоры о трансфере игрока вел «Спартак».

— Не хочу комментировать переговоры, — цитирует Малышева «РБ Спорт». — Это не имеет смысла. Но думаю, что не нужно усложнять и искать интригу. Мы на Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать.

— То есть это решение «Спартака».

— Да.

24 июня стало известно о переходе Горшкова в «Зенит». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».

Летом 2020 года он перешел в «Крылья Советов», за которые провел 147 матчей и забил 9 мячей. На счету защитника 3 игры в основном составе сборной России.