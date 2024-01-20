Зеленов об интересе «Кадиса» к Абаскалю: «Гильермо сосредоточен на подготовке к сборам»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» слухи о возможном назначении Гильермо Абаскаля в «Кадис».

«Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи», — сказал Зеленов «СЭ».

20 января испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что «Кадис» рассматривает вероятность назначения 34-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды. Клуб занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх.