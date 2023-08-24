В «Спартаке» отреагировали на вызов шести игроков клуба в сборную

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал попадание шести игроков красно-белых в расширенный состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

«Рады, что наши игроки вызываются в сборную. Для нас это остается осознанной частью спортивной стратегии — оставаться одним из базовых клубов сборной и продолжать развивать в своем составе российских футболистов», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Малышева.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. В список вошли 6 игроков красно-белых: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В чемпионате России «Спартак» на данный момент занимает 6-е место. Московская команда набрала 9 очков за 5 туров.