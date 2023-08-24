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Сегодня, 19:29

В «Спартаке» отреагировали на вызов шести игроков клуба в сборную

Алина Савинова
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал попадание шести игроков красно-белых в расширенный состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

«Рады, что наши игроки вызываются в сборную. Для нас это остается осознанной частью спортивной стратегии — оставаться одним из базовых клубов сборной и продолжать развивать в своем составе российских футболистов», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Малышева.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. В список вошли 6 игроков красно-белых: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В чемпионате России «Спартак» на данный момент занимает 6-е место. Московская команда набрала 9 очков за 5 туров.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230824/futbol-1891969161.html
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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