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31 марта, 21:47

В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Абаскаля и Промеса

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о работе в клубе.

«Клуб ничего не комментирует. Почему? Мы работаем каждый день, как вы видите, я здесь. Не нужно волноваться», — сказал Амарал.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее футболиста обвинили в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом. Суд приговорил 32-летнего игрока к 7,5 годам лишения свободы.

После 21 тура чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 32 очка.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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