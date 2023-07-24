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Сегодня, 09:30

В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контракта с Мозесом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Виктор Мозес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» будущее полузащитника Виктора Мозеса, чей контракт истекает летом 2024 года.

«Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Малышев «СЭ».

32-летний Мозес стал игроком московской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Челси» на правах годичной аренды. Летом 2021 года «Спартак» выкупил права на нигерийского полузащитника за 5 миллионов евро.

На счету футболиста 9 голов и 9 голевых передач в 65 матчах за красно-белых.

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Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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