В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контракта с Мозесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» будущее полузащитника Виктора Мозеса, чей контракт истекает летом 2024 года.

«Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим», — сказал Малышев «СЭ».

32-летний Мозес стал игроком московской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Челси» на правах годичной аренды. Летом 2021 года «Спартак» выкупил права на нигерийского полузащитника за 5 миллионов евро.

На счету футболиста 9 голов и 9 голевых передач в 65 матчах за красно-белых.