В «Спартаке» ответили на вопрос о продлении контрактов с лидерами команды

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ситуации с контрактами нападающего Квинси Промеса, а также полузащитников Виктора Мозеса и Романа Зобнина.

По данным Transfermarkt, соглашения футболистов действуют до конца июня 2024 года.

«У Романа точно не заканчивается контракт в конце этого сезона. В любом случае, мы внимательно следим за ситуацией со всеми контрактами и будем своевременно принимать решения о продлении», — сказал Малышев журналистам.

В сезоне-2023/24 Промес забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Мозеса 1 гол в 4 играх, у Зобнина — 1 гол в 8 встречах.