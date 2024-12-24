В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном уходе форварда Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил вероятность того, что нападающий команды Манфред Угальде покинет клуб в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что ряд английских клубов проявляют интерес к 22-летнему футболисту.

«Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа. Вероятность ухода Угальде? Я надеюсь, что она минимальна», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. В текущем сезоне за московскую команду он сыграл 22 матча, отметился 16 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 15 миллионов евро.