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Сегодня, 18:46

В «Спартаке» ответили на вопрос о жалобе «Олимпиакоса» в ФИФА

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, получал ли клуб обращение от ФИФА.

Ранее стало известно, что «Олимпиакос» подал на «Спартак» жалобу в ФИФА из-за переговоров с защитником Олегом Рябчуком.

— По поводу «Олимпиакоса»: был комментарий от клуба. На сегодня есть какое-то обращение от ФИФА в клуб по поводу возможных санкций?

— Мы давали комментарий. Трансферные слухи не комментируем и не будем комментировать. Как я уже говорил, мы ведем себя корректно на трансферном рынке и будем продолжать это делать.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. 25-летний защитник провел за команду 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
0
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