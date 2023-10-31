В «Спартаке» ответили на вопрос об обращении в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что клуб обратился в ЭСК РФС по итогу матча 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

— Обращался ли клуб в ЭСК после матча с «Факелом»?

— Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение Протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая желтая карточка.

Бабич получил вторую желтую карточку на 70-й минуте матча с «Факелом».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).