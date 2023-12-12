В «Спартаке» ответили на вопрос об участии Промеса в тренировочных сборах в ОАЭ

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии нападающего Квинси Промеса в тренировочных сборах команды в ОАЭ.

«Тренеры составят список, кто поедет на сборы. Возможно появление и новых молодых футболистов. Как будет ясность — мы сообщим», — сказал Зеленов «СЭ».

Промес в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.