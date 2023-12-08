Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:25

В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет. Ожидаем примерно 10 тысяч человек», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени.

На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
0
Читайте также
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Разыгрывающий «Далласа» Дончич установил рекорд НБА
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Оганесян: «Уверен, что «Оренбург» не вылетит. Сто процентов!»
Отстоит ли «Краснодар» первое место в матче с ЦСКА? Возьмет ли «Спартак» реванш у «Крыльев»? Главные интриги РПЛ перед зимней паузой
«Спартак» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
В РПЛ показали результаты замера температуры на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» — «Урал»
Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова
Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Камоцци: «Для меня «Спартак» — это Федун, так что не вернулся бы в клуб»

Оганесян: «Уверен, что «Оренбург» не вылетит. Сто процентов!»