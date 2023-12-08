В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов»

Сегодня, 15:25
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет. Ожидаем примерно 10 тысяч человек», — сказал Зеленов «СЭ».
Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени.
На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.