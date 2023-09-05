В «Спартаке» ожидают возвращение футболистов из сборных к 14 сентября

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда клуб ожидает возвращение футболистов из расположения своих национальных команд.

Вызовы в сборные получили 10 игроков красно-белых. 6 из них — Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский и Александр Соболев — попали в состав сборной России.

Также в свои национальные команды отправились защитник Срджан Бабич (Сербия), полузащитники Кристофер Мартинс (Люксембург) и Хесус Медина (Парагвай) и нападающий Тео Бонгонда (ДР Конго).

«Сборники вернутся в разные дни. Но к 14 сентября ожидаем, что команда будет работать в полном составе», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 матчах. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи» в игре 8-го тура РПЛ-2023/24.