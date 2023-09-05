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Сегодня, 16:06

В «Спартаке» ожидают возвращение футболистов из сборных к 14 сентября

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда клуб ожидает возвращение футболистов из расположения своих национальных команд.

Вызовы в сборные получили 10 игроков красно-белых. 6 из них — Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский и Александр Соболев — попали в состав сборной России.

Также в свои национальные команды отправились защитник Срджан Бабич (Сербия), полузащитники Кристофер Мартинс (Люксембург) и Хесус Медина (Парагвай) и нападающий Тео Бонгонда (ДР Конго).

«Сборники вернутся в разные дни. Но к 14 сентября ожидаем, что команда будет работать в полном составе», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 матчах. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи» в игре 8-го тура РПЛ-2023/24.

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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