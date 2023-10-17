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Сегодня, 14:04

В «Спартаке» ожидают возвращения футболистов из сборных в течение двух дней

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что футболисты команды, вызванные в национальные сборные, вернутся в течение двух дней.

«Все сборники вернутся в течение двух дней», — сказал Зеленов «СЭ».

В национальные сборные своих стран из «Спартака» были вызваны Срджан Бабич (Сербия), Тео Бонгонда (ДР Конго), Олег Рябчук (Молдавия), Кристофер Мартинс (Люксембург), Георгий Джикия и Александр Соболев (оба — Россия).

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч красно-белые проведут дома 22 октября с «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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