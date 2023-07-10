В «Спартаке» поблагодарили ЦСКА за профессионализм во время переговоров о трансфере Медины

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало «левоногих» игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя. В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота «Спартака».

Хочу поблагодарить предыдущий клуб Медины за профессионализм, который был проявлен во время переговоров. Тем более что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами», — цитирует Эшуорта пресс-служба красно-белых.

Сумма трансфера не уточняется. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Вместе с ЦСКА хавбек выиграл FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.