В «Спартаке» подтвердили, что Тавареш выбыл на неопределенный срок

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии, сообщает пресс-служба красно-белых.

Информируется, что точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом.

Ранее главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже рассказал, что Тавареш был серьезно травмирован в расположении команды. Он пропустит молодежный чемпионат Европы, который стартует 21 июня. В сборной игрока заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

22-летний португалец пропустил полгода с мая по декабрь 2022 года из-за такой же травмы левого колена.