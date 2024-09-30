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Сегодня, 18:39

В «Спартаке» подтвердили стажировки Мостового и Самедова

Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Спартака» сообщили, что экс-игроки сборной России Александр Мостовой и Александр Самедов пройдут в клубе обязательную стажировку в рамках обучения в тренерской академии РФС.

«Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке». Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», — говорится в сообщении пресс-службы.

56-летний Мостовой известен по выступлениям за «Сельту», а также за ряд других европейских клубов. В «Спартаке» экс-полузащитник играл с 1987 по 1991 год.

40-летний Самедов на сегодняшний день занимает должность селекционера воронежского «Факела». Он известен по выступлениям за «Спартак» (2002-2005, 2017-2018), а также за московские «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва» и самарские «Крылья Советов».

Александр Мостовой
Александр Самедов
ФК Спартак (Москва)

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