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Сегодня, 14:20

В «Спартаке» пока нет решения, отпускать ли Соболева в «Зенит». Форвард тренируется и признаков недовольства не выказывает

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров,, «СЭ»
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По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, у руководства «Спартака» пока нет решения, отпускать ли форварда Александра Соболева в «Зенит». Соответственно, нет и цифр, которые сообщил сегодня инсайдер Иван Карпов, — якобы сине-бело-голубые хотят купить нападающего за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать его за 30.

Также источники Рабинера опровергают информацию о том, что Соболев тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией.

В этом случае жесткий тренер Деян Станкович выгнал бы его с занятий, чего не происходит; также Соболев сыграл в контрольном матче с «Торпедо», и этот факт означает, что Станкович счел его готовым к игре.

27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. С того момента он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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