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13 апреля 2021, 20:00

В «Спартаке» предположили, почему Левников не допустил ни одной ошибки

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, почему, по его мнению, у арбитра Кирилла Левникова не зафиксировано ни одной ошибки.

— Левников — единственный судья, который не допустил ни одной ошибки. Почему?

— Возможно, потому что он хорошо судит, — сказал Фетисов.

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Все решения арбитра были признаны верными. Красно-белые просили ЭКС оценить три эпизода этого матча.

(Артем Бухаев)

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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