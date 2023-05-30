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Сегодня, 18:26

В «Спартаке» прокомментировали госпитализацию Гаврилова

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Юрий Гаврилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В «Спартаке» прокомментировали новость о госпитализации экс-игрока красно-белых Юрия Гаврилова.

«Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», — рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Ранее стало известно, что Гаврилов находится в реанимации. Председатель союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рассказал, что экс-игроку сборной СССР стало плохо.

Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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