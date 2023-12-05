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РПЛ

Сегодня, 18:28

В «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с игроками и персоналом «Ахмата»

Отдел футбола «СЭ»
«Ахмат» — «Спартак».
Фото ФК «Ахмат»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал потасовку между игроками и персоналом красно-белых и «Ахмата» (2:1) во время матча 17-го тура РПЛ.

Telegram-канал Baza сообщал, что в ситуацию вмешался президент грозненцев Магомед Даудов, который в подтрибунном помещении урегулировал конфликт с представителями «Спартака».

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — сказал Зеленов «СЭ».

В перерыве матча игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Квинси Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богосавцем.

Источник: https://t.me/bazabazon/23495
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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