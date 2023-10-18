Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировали информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильерме Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева — он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — сказал Зеленов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за того, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Отстранение футболиста было рассчитано до возвращения игрока из сборной.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Зеленов
5
Обсудить
Читайте также
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кривцов: «Ночные клубы я вообще не понимаю. Лучше дома поиграю в Counter-Strike»

Форварда «Спартака» Соболева забанили в CS2 за стрельбу в спину своим игрокам