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Сегодня, 19:29

В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переходе Эраковича в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» перехватил у красно-белых трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

— С каким настроением команда подходит к сезону?

— С хорошим, с боевым. Вы можете посмотреть, мы сегодня выпустили видео на YouTube, как команда играет в квиз. Видно, что сплоченность есть.

Страхинья Эракович. «Зенит» всех бесит: теперь он уводит защитника у «Спартака». Но это просто бизнес

— Была информация, что «Зенит» перехватил трансфер защитника «Црвены Звезды» Эраковича. Можете это прокомментировать?

— Мы комментируем трансферы только по факту, когда они состоятся. Здесь могу только сказать, нам нужны сильные футболисты и волевые. А такие, которые меняют свое мнение каждый день, нам не нужны.

— Перед тем, как «Зенит» вмешался в сделку по Эраковичу, был ли звонок руководства «Зенита» кому-то из «Спартака»?

— Давайте здесь хотя бы мы будем сохранять корректность.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. 16 июля издание Mozzartsport сообщило, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», за которую выступает футболист, есть соглашение, по которому петербургский клуб может в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Дмитрий Зеленов
Страхиня Эракович
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