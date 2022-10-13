Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

В «Спартаке» прокомментировали назначение Никиты Баженова на должность в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал назначение бывшего форварда команды Никиты Баженова на административную должность в клубе.

«Один из девизов «Спартака» — «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» еще сильнее и смогут помочь команде. Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», — цитирует пресс-служба красно-белых Эшуорта.

В четверг, 13 октября «Спартак» объявил о назначении 37-летнего Баженова на пост менеджера клуба по футболистам в аренде.

Источник: https://spartak.com/news/2022-10-13-nikita_bazhenov__menedzher_spartaka_po_igrokam_v_arende/
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Никита Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Талалаев: «Худяков искренне поднимал футбол в Тамбове»