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Сегодня, 12:08

Зеленов — о посте Бальде: «Это не имеет никакого отношения к «Спартаку»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото ФК «Спартак»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал, что думает о записи Бельде Кейта в соцсетях. Ранее нападающий выложил пост с изображением цирка и клоуна.

— На неделе видели пост Бальде в социальных сетях. Что он означал?

— Агент Бальде дал комментарий на эту тему. Это не имеет никакого отношения к «Спартаку». Насколько мы понимаем, это был месседж итальянским СМИ, которые обсуждают личную жизнь футболиста.

— Были слухи, что у Бальде конфликт с главным тренером. Так ли это?

— Вам же агент сказал, что это значит. Я то же самое вам сейчас сказал. Конфликтов нет.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает, что его жена Ванда Нара могла в январе встречаться с футболистом «Спартака» в Дубае после ссоры пары.

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Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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