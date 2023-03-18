Сегодня, 12:08
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал, что думает о записи Бельде Кейта в соцсетях. Ранее нападающий выложил пост с изображением цирка и клоуна.
— На неделе видели пост Бальде в социальных сетях. Что он означал?
— Агент Бальде дал комментарий на эту тему. Это не имеет никакого отношения к «Спартаку». Насколько мы понимаем, это был месседж итальянским СМИ, которые обсуждают личную жизнь футболиста.
— Были слухи, что у Бальде конфликт с главным тренером. Так ли это?
— Вам же агент сказал, что это значит. Я то же самое вам сейчас сказал. Конфликтов нет.
Ранее СМИ сообщали, что нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает, что его жена Ванда Нара могла в январе встречаться с футболистом «Спартака» в Дубае после ссоры пары.