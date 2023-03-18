Зеленов — о посте Бальде: «Это не имеет никакого отношения к «Спартаку»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал, что думает о записи Бельде Кейта в соцсетях. Ранее нападающий выложил пост с изображением цирка и клоуна.

— На неделе видели пост Бальде в социальных сетях. Что он означал?

— Агент Бальде дал комментарий на эту тему. Это не имеет никакого отношения к «Спартаку». Насколько мы понимаем, это был месседж итальянским СМИ, которые обсуждают личную жизнь футболиста.

— Были слухи, что у Бальде конфликт с главным тренером. Так ли это?

— Вам же агент сказал, что это значит. Я то же самое вам сейчас сказал. Конфликтов нет.