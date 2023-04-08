В «Спартаке» прокомментировали решение ФИФА обязать «Вест Хэм» оплатить клубу аренду Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал то, что ФИФА обязала «Вест Хэм» оплатить аренду у красно-белых полузащитника Алекса Крала.

— Вы выиграли дело у «Вест Хэма» по Кралу.

— У них есть время на апелляцию. 21 день с момента получения официального документа данного решения.

— В «Спартаке» рады, что выиграли дело?

— Это дело еще не закончено.

Английский клуб должен 5 миллионов евро за аренду футболиста. «Вест Хэм» перевел деньги на счет футбольной ассоциации Англии, которая после начала СВО отказалась переводить сумму на счета «Спартака». Осенью 2022 года «Спартак» подал заявление против лондонского клуба о взыскании задолженности в трибунал ФИФА.