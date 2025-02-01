В «Спартаке» прокомментировали резкие высказывания Кокорина в адрес РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов выразил несогласие со скандальными высказываниями российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который критически высказался об уровне РПЛ.

«Уровень, возможно, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я когда-то начинал. Потом мы лет через 20 скажем, что нынешние игроки были чуть сильнее следующего поколения. А если Кокорин так считает, то ничего страшного в этом нет. Переживем!» — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В недавнем интервью Александр Кокорин поделился своими мыслями о периоде карьеры в «Спартаке». Он признался, что подписал контракт с клубом, чтобы сделать своеобразный вызов «Зениту». Кроме того, футболист не стеснялся в выражениях, назвав РПЛ «не самым приятным турниром».

Кокорин успел поиграть в российских клубах «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году он перешел в итальянскую «Фиорентину», но не смог закрепиться в составе. Летом 2022 года он отправился на правах аренды в кипрский «Арис». За один сезон форвард сыграл в 27 матчах местного чемпионата и забил 11 мячей. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», где продолжает выступать.