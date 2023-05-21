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Сегодня, 15:37

В «Спартаке» прокомментировали слова агента Гурцкая о нежелании Абаскаля работать в клубе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Getty Images
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что главный тренер Гильермо Абаскаль может покинуть команду. Ранее известный агент Тимур Гурцкая в видео на канале «Это футбол, брат!» сообщил, что Абаскаль имеет предложение о работе в Европе и делает все, чтобы покинуть команду.

«Мы уважаем мнения экспертов, но Абаскаль заинтересован в работе в «Спартаке» и клуб заинтересован в Абаскале. Мы верим в долгосрочное сотрудничество с этим тренером. Клуб его поддерживает. У нас с ним в этом смысле единство. Это здорово», — сказал Зеленов.

34-летний Абаскаль возглавил красно-белых в июне 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Спартак» занимает четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата России.

21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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