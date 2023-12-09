В «Спартаке» прокомментировали слухи о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможной смене спортивного директора команды.

Ранее в числе кандидатов назывался Хавьер Рибалта, который в период с июля 2018 года по апрель 2021 года работал в «Зените».

«Назначение Рибалты в «Спартак»? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в «Спартаке», — сказал Зеленов «СЭ».

Нынешним спортивным директором «Спартака» является англичанин Пол Эшуорт, он занимает должность в московском клубе с сентября 2022 года.

Рибалта является безработным, с июля 2022 года по октябрь 2023 года специалист работал в «Марселе».