Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:38

В «Спартаке» прокомментировали слухи о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Хавьер Рибалта.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможной смене спортивного директора команды.

Ранее в числе кандидатов назывался Хавьер Рибалта, который в период с июля 2018 года по апрель 2021 года работал в «Зените».

«Назначение Рибалты в «Спартак»? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в «Спартаке», — сказал Зеленов «СЭ».

Нынешним спортивным директором «Спартака» является англичанин Пол Эшуорт, он занимает должность в московском клубе с сентября 2022 года.

Рибалта является безработным, с июля 2022 года по октябрь 2023 года специалист работал в «Марселе».

Хавьер Рибалта. «Спартак» нанимает Рибалту? Его считают конструктором победоносного «Зенита», но вопросов к нему хватало

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
2
Обсудить
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов
«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев удвоил преимущество хозяев на 8-й минуте
«Спартак» — «Крылья Советов»: Промес открыл счет на 2-й минуте матча
«Факел» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
В «Спартаке» высказались о погодных условиях перед матчем с «Крыльями Советов»
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кукуян «выбил» Карраскаля, но снова судит
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Владислав Шитов — о своем брате Виталии: «В кругу семьи ходит, выпендривается: «Как накачался, смотрите, какие банки!»

В «Спартаке» высказались о погодных условиях перед матчем с «Крыльями Советов»