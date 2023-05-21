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Сегодня, 15:12

В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном уходе Мозеса и Николсона

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболист «Спартака» Виктор Мозес.
Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» о слухах о возможном уходе Виктора Мозеса и Шамара Николсона из команды.

— Были слухи насчет возможного ухода Мозеса и Николсона этим летом.

— Виктор — игрок «Спартака», он желает помогать «Спартаку». Он это доказывает и словом, и делом.

— А на счет Шамара Николсона?

— То же самое.

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел во всех турнирах 26 матчей, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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