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Сегодня, 18:26

В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе генерального директора Мележикова из клуба

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба «Спартака» выступила с заявлением на фоне информации по поводу возможного ухода генерального директора Евгения Мележикова из клуба.

«В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведет итоги сезона 2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых — планомерное развитие Клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора, — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Ранее «СЭ» сообщал о причинах ухода Мележикова из «Спартака». 50-летний функционер пришел в московский клуб в 2013 году и с тех пор занимал различные руководящие должности. Он является генеральным директором красно-белых с июня 2021 года.

По информации «СЭ», преемник Мележикова будет утвержден на ближайшем совете директоров клуба.

Евгений Мележиков. Мележиков уходит из «Спартака». Чем гендиректор запомнился в клубе и кто его заменит

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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