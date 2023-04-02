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Сегодня, 14:54

В «Спартаке» прокомментировали состояние Промеса после матча с «Ахматом»

Отдел футбола «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние нападающего Квинси Промеса, который был заменен в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

31-летний нидерландский футболист вышел на поле на 46-й минуте встречи, заменив форварда Шамара Николсона. Через 5 минут произошла обратная замена и вместо Промеса на поле вышел Кейта Бальде.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», — сказал Зеленов.

По информации «СЭ», Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

В текущем сезоне нападающий красно-белых провел 30 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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