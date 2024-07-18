В «Спартаке» прокомментировали сотрудничество с «Альфа-Банком»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что «Альфа-Банк» заключил многомиллионный контракт с командой.

— Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом — всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив, — сказал Малышев.

Заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков также поблагодарил «Спартак» за сотрудничество.

— Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница. Сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики. Надеюсь, что в первую очередь выиграет футбол, наш спорт будет более популярным. Болельщики «Спартака» получат разные возможности, льготные программы, кэшбеки. Какая-то категория клиентов получит возможность смотреть матчи в ВИП-ложе, — сказал Воейков.

Сообщалось, что «Альфа-Банк» станет спонсором «Спартака». Соглашение будет рассчитано на три года.