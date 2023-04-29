В «Спартаке» прокомментировали удачную игру Свинова за «Факел»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением об игре Ильи Свинова в составе «Факела» в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Чей Свинов? Давайте оперировать фактами: Илья — игрок «Спартака». Сейчас выступает за «Факел», желаем ему удачи. Думаю, Свинов сам примет решение о своем будущем совместно с клубом. Но матч против «Динамо» он провел классный, это все отметили», — приводит Sport24 слова Зеленова.

В текущем сезоне 22-летний вратарь провел 19 матчей в РПЛ, пропустил 32 мяча и 5 игр отстоял на ноль.