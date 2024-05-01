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Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Абаскаль сам попросил отставки? Да, это так»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

14 апреля красно-белые объявили об уходе испанского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды был назначен Владимир Слишкович.

— Почему Абаскаля долго не убирали?

— Не считаю, что мы затянули. Мы приняли решение тогда, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, он хороший человек. Было тяжело принять это решение. Абаскаль сам попросил отставки? Да, это так, — сказал Амарал.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством клуб одержал 36 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 турах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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