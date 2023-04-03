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Сегодня, 18:28

В «Спартаке» прокомментировали вызов Абаскаля на КДК РФС

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о вызове главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в КДК РФС.

Ранее «СЭ» сообщал, что комитет рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил еще во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчетливо ясно. Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть» — сказал Зеленов.

«Спартак» после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 41 очко. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча состоится 8 апреля, начало — в 19.30 мск.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Зеленов
КДК
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