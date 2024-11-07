В «Спартаке» раскритиковали решение КДК о дисквалификации Литвинова

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали решение КДК РФС по дисквалификации полузащитника команды Руслана Литвинова.

Ранее стало известно, что игрок пропустит 2 матча чемпионата России в связи с агрессивным поведением в адрес игрока соперника по ходу матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Таким образом, 23-летний россиянин пропустит домашние встречи 15-го и 16-го туров с «Акроном» и «Локомотивом».

«Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов.

Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», — заявил пресс-атташе московского клуба Дмитрий Зеленов.